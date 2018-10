Toffoletto De Luca Tamajo offre ai propri clienti un sistema automatizzato per la creazione online di contratti personalizzati che è stato riconosciuto "highly commended" nella categoria Business of Law - New products & services e "commended" nella categoria Business of Law – Technology dei Financial Times European Innovative Lawyers Awards 2018, la survey del Financial Times sugli studi legali europei più innovativi.

«Spesso nelle aziende si utilizzano modelli contrattuali condivisi, difficili da reperire nella corretta versione e con le giuste variabili che spesso poi vengono modificati dagli utenti. In questo modo, dopo qualche mese, si è perso il valore di un modello sul quale si è speso tempo e denaro – commenta l'avvocato Franco Toffoletto, managing partner di Toffoletto De Luca Tamajo. – Il nostro prodotto, invece, non contiene modelli precostituiti e non può essere alterato; l'utente risponde ad un'intervista ed il software crea il contratto corretto, senza possibilità di errori, garantendo la qualità.»

Lo Studio ha integrato i propri sistemi digitali con le soluzioni innovative della start-up legaltech LexDo.it, partner tecnologico per lo sviluppo dell'applicativo.

Il sistema di Toffoletto De Luca Tamajo consente di generare qualsiasi tipo di documento su misura accedendo da qualsiasi browser internet alla piattaforma in cloud personalizzata con brand e layout aziendale. I contratti sono redatti in automatico ed in pochi minuti, in una o più lingue. Il processo di creazione è stato studiato per evitare l'inserimento di clausole contraddittorie o non verificate, garantendo la qualità, la validità e l'uniformità dei contratti generati.

I professionisti del Dipartimento di Ricerca & Sviluppo di Toffoletto De Luca Tamajo – che coordina l'infrastruttura tecnologica e i sistemi di knowledge management dello Studio – aggiornano costantemente i documenti sulle base di eventuali modifiche normative o di giurisprudenza.

I Contratti su misura online si aggiungono ai numerosi prodotti, anche digitali, - fra cui Welfare, GDPR e Privacy, Procedure articolo 4 e utilizzo degli strumenti informatici, Smart Working, Whistleblowing, Politiche retributive, Contratti di agenzia - creati da Toffoletto De Luca Tamajo per le aziende: dei team dedicati che offrono servizi specifici più efficienti e ad alto valore aggiunto, con una qualità molto elevata, a un costo preciso e predefinito per il cliente.