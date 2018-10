Ashurst annuncia una nuova nomina al Board

nuove nomine





Lo studio legale internazionale Ashurst annuncia che la partner Sarah Sivyour è stata eletta nuovo membro del Board, con effetto dal 15 ottobre.

Sarah Sivyour, partner nel dipartimento globale di real estate con sede a Londra, è entrata in Ashurst nel 2000 come trainee. Sarah presta consulenza a investitori e developer britannici e internazionali con particolare riferimento ad operazioni in ambito corporate real estate e joint venture internazionali. E' UK Training Principal di Londra, responsabile della formazione, dello sviluppo e della qualifica dei trainee a Londra ed è anche membro del risk committee dello studio.

Il Chairman Ben Tidswell ha commentato:

"Desidero congratularmi con Sarah per la sua nomina. Sarah ha eccellenti doti di leadership e la sua esperienza e il suo intuito saranno una risorsa considerevole per la nostra attività. Sono fiducioso che darà un contributo significativo e reale al Consiglio. "

Sarah Sivyour ha detto:

"Sono molto orgogliosa di far parte del Board ed è mio desiderio rappresentare al meglio i partner nella mia nuova posizione. Contribuire al processo decisionale strategico e al successo globale del nostro studio è una grande opportunità".

La nomina segue quella del socio Jason Radford a capo della divisione corporate, posizione precedentemente ricoperta da Robert Ogilvy Watson. Dopo essere divenuto membro dell' Executive Team, Jason aveva infatti dovuto ritirarsi dal Board per regolamento aziendale.

La direzione delle quattro divisioni dello studio è così strutturata:

•Corporate - Jason Radford

•Finance, funds and restructuring - Jamie Ng

•Projects and Real Estate - Geoff Gishubl

•Strategic Advisory - Lea Constantine and Simon Bromwich

Il Board comprende il presidente Ben Tidswell (Londra), il managing partner Paul Jenkins (Londra / Sydney), Barbara Phair (Sydney), Bernd Egbers (Monaco di Baviera), James Marshall (Sydney), Karen Davies (Londra), Sarah Sivyour (Londra), il CFO Jan Gooze-Zijl (Londra) e i membri indipendenti David Turner e Robert Gillespie.