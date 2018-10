Giovanni Lombardi nuovo General Counsel di illimity bank

Cresce ancora la squadra del top management di illimity bank, la nuova realtà che nascerà dalla business combination tra Spaxs e Banca Interprovinciale.

L'avv. Giovanni Lombardi dal 15 ottobre è il nuovo General Counsel della banca, che riporterà nel ruolo di segretario del Consiglio al CEO Corrado Passera e al Presidente Rosalba Casiraghi, nonché quale responsabile legale al CFO Francesco Mele, con il compito di fornire supporto legale interno a tutte le linee di business della nuova realtà, oltre ad occuparsi della corporate governance.

La nuova banca si occuperà del mercato delle PMI italiane e sarà caratterizzata da un modello di business fortemente innovativo e ad alto tasso tecnologico.

Lombardi approda in illimity dopo rilevanti esperienze in house da ultimo in Banca Monte dei Paschi di Siena quale Deputy Group General Counsel e prima in Prelios SGR quale Head of Corporate & Legal Affairs.

Prima del passaggio nel mondo dell'azienda, l'avv. Lombardi è stato socio dello Studio Legale Labruna Mazziotti Segni (LMS) e avvocato d'affari presso l'ufficio di Roma dello studio Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners.