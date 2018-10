OSBORNE CLARKE AL FIANCO DI #ACTION4GENOA

#ACTION4GENOA



Umberto Piattelli, partner di Osborne Clarke è stato nominato "garante della campagna" #action4genoa.

#action4genoa è una campagna di crowdfunding lanciata tramite il portale Fundera dall'Ordine dei Commercialisti di Genova e da Frigiolini & Partners Merchant SpA, società genovese titolare del portale, con il patrocinio di Regione Liguria e del Comune di Genova, finalizzata alla raccolta fondi per le vittime del crollo del Ponte Morandi a Genova avvenuto lo scorso 14 agosto.

Questa campagna si differenzia dalle altre per la gestione delle donazioni interamente via web mediante uno strumento innovativo, il crowdfunding, di recente introduzione in Italia per la raccolta di donazioni per progetti in campo della solidarietà sociale (nella declinazione del c.d. donation o reward crowdfunding), puntando da un lato sulla potenza del web che consente di eliminare i confini geografici del punto di raccolta (potendo così raggiungere i donatori ovunque si trovino tramite un PC o lo smartphone) e dall'altro sulla trasparenza informativa agli utenti di tutte le fasi della Campagna.

La raccolta, partita nei giorni scorsi sarà attiva fino al 31 dicembre prossimo.

"Siamo molto contenti di poter contribuire, pro bono, a questa campagna, e di poter avere un ruolo proattivo - spiega Umberto Piattelli-. Osborne Clarke è sempre stato sensibile ai temi riguardanti il supporto agli enti no profit, come dimostra la creazione della nostra onlus #findtheorange, e sono certo che anche tramite #action4genoa potremo contribuire a dare il nostro supporto alla campagna promossa per supportare le vittime di questa tragedia che ha scosso il nostro Paese"