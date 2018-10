Organizzato dal Consiglio Notarile di Milano e dalla Lega Consumatori dedicato al tema del Dopo di Noi e dell'Amministratore di Sostegno.

L'appuntamento è per giovedì 25 ottobre alle ore 15 presso l'auditorium Aldo Moro di UniTer Arese, ad Arese in via Varzi 13.

Durante l'incontro si parlerà degli strumenti giuridici utili a garantire assistenza alle persone con disabilità, a partire dalla legge sul "Dopo di noi" (Legge 112/2016) - volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità grave - che prevede importanti agevolazioni fiscali.

Interverranno il notaio Alessandro Ottolina e gli avvocati Maria Stella Anastasi e Laura Locatelli che spiegheranno gli strumenti pubblici e privati utili a sostenere e garantire assistenza alle persone con disabilità.

Il programma