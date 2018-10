HERBERT SMITH FREEHILLS PER L'IP DELLA STILISTA ELIZABETH LOMBARDI

Al lancio del brand di lusso lo Studio Legale tutela le borse di alta gamma

La stilista Elizabeth Lombardi ha incaricato Herbert Smith Freehills di assisterla nella tutela della proprietà intellettuale delle sue borse di alta gamma, dal marchio al design al diritto d'autore.

Britannica, sposata con un italiano e trapiantata nel capoluogo lombardo, Elizabeth Lombardi ha appena lanciato il sito web del suo brand di lusso: www.elizabethlombardi.com. Realizza artigianalmente borse di pelli esotiche di alta gamma con lo scopo di creare oggetti esclusivi partendo dalla materia prima allo stato grezzo e mettendo in ogni borsa il know-how che ha acquisito in Italia.

Dopo la laurea a Londra nel Fashion Management presso il London College of Fashion, Lombardi ha ricevuto una formazione tutta Made in Italy: un apprendistato presso i maestri delle pelli veneti e poi come modellista in una delle più note maison milanesi. La stilista, come Herbert Smith Freehills, ha scelto Milano come base per il suo business in Italia.

"Non sorprende questa scelta poiché Milano è la capitale italiana della moda e del design - osserva Pietro Pouché, of counsel dell'ufficio milanese di Herbert Smith Freehills e a capo del brands team dello studio – Il nostro team unisce alle competenze IP una conoscenza approfondita di questi due settori e supporterà la stilista nella gestione strategica del brand in tutte le fasi della vita del prodotto: dalla valorizzazione della proprietà intellettuale, alla tutela del marchio e del design e la lotta alla contraffazione."