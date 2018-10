SU INIZIATIVA DI DLA PIPER ECONOMIA E FISCO ALLA SFIDA DELLE RIFORME

SEMINARIO



DLA Piper organizza il 22 ottobre pomeriggio presso il Senato della Repubblica il seminario ‘Economia e fisco alla sfida delle riforme'.

L'appuntamento vuole essere un contributo al dibattito pubblico su rilevanti argomenti di attualità economica e tributaria e si rivolge principalmente a realtà societarie e finanziarie italiane e internazionali.

L'Italia si trova in un periodo critico per la sua storia dove alla non più procrastinabile necessità di realizzare riforme economiche e fiscali ambiziose si unisce un'attenzione sempre più alta ai conti pubblici.

Esistono modelli economici per coniugare queste due esigenze e presentare il nostro Paese sempre più come un Paese stabile e attrattivo per gli investitori?

Il seminario è volto a dimostrare che cambiare si può e che a certe condizioni riforme volte a rendere meno oppressiva la nostra pressione fiscale possono coesistere e forse anche migliorare la nostra situazione economica e finanziaria.

Qui di seguito il programma: ore 16:30 ̶ Saluti e inizio lavori

•Christian Montinari, Head of Tax Department, DLA Piper

•Antonio Tomassini, Head of Tax Department, DLA Piper

•Alessandro Galimberti, Presidente Ordine Giornalisti Lombardia e UNCI, Il Sole 24 Ore

a colloquio con

•Antonio Mele, Professore ordinario di Finanza, USI, Senior Chair, Swiss Finance Institute

discutono di:

Scenario macroeconomico italiano e fattibilità delle riforme tra debito pubblico e Euro, i modelli economici per cambiare esistono

ore 17:15 ̶ I tavola rotonda

Le novità della manovra tra economia e fisco, impatti domestici e internazionali

Moderatore:

•Bepi Pezzulli, Presidente Select, autore del libro "L'altra Brexit"



Ne discutono:

•Carlotta Benigni, Tax Real Estate and Financial, DLA Piper

•Donatella Conzatti, Senatrice Forza Italia, 6a Commissione Finanze e Tesoro

•Antonio Longo, Tax and Private Clients Sector, DLA Piper

•Alessandro Pagano, Deputato Lega, VI Commissione Finanze

Ore 17:50 ̶ II tavola rotonda

PMI italiane tra innovazione, finanza per la crescita e passaggio generazionale

Moderatore:

•Antonio Martino, Head of Private Clients Sector, DLA Piper

Ne discutono:

•Andrea Di Dio, Head of Rome Tax Department, DLA Piper

•Giovanni Iaselli, VAT and indirect taxes, DLA Piper

•Alessandro Martinelli, Tax Litigation and Compliance, DLA Piper

Ore 18:25 ̶ III tavola rotonda

Tendenze internazionali in materia fiscale, il contrasto alla pianificazione fiscale aggressiva, la compliance fiscale e l'economia digitale

Moderatore:

•Federico Pacelli, Head of Transfer Pricing, DLA Piper

Ne discutono:

•Paolo Valerio Barbantini, Vice Direttore Generale, Agenzia delle Entrate

•Agostino Nuzzolo, General Counsel and Head of Tax, Telecom Italia Group

•Raffaele Russo, Ministero dell'Economia, OCSE*

ore 19:00 ̶ Chiusura dei lavori e aperitivo

* in attesa di autorizzazione dall'ente di appartenenza