Fattura elettronica, tra innovazione dei processi amministrativi e adempimenti fiscali - CATANZARO 9 novembre

ANTI Sezione Calabria, in collaborazione con L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro e con il patrocinio di Unindustria Calabria, del Consigli Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Camera di Commercio di Catanzaro, ha il piacere di presentare il Forum sulla Fatturazione elettronica "FATTURA ELETTRONICA, TRA INNOVAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI E ADEMPIMENTI FISCALI".



L'evento si terrà il 9 novembre a partire dalle 9,00 e per tutta la giornata presso la CAMERA DI COMMERCIO DI CATANZARO, in Via Menniti Ippolito n. 16.



La partecipazione all'evento dà diritto a 7 crediti formativi validi per la formazione professionale continua per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e per gli Avvocati.

Il Forum sarà divulgato da Sole 24 Ore, media partner dell'evento. Diretta web su Catanzaro Informa



Presente il Gruppo 24 ORE



