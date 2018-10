Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor del gruppo Woolrich e dei soci di maggioranza nell'accordo di cessione azionaria con L-GAM

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito i soci di maggioranza di Woolrich International LTD nella cessione della loro partecipazione azionaria al fondo lussemburghese L-GAM Advisors Sarl, partecipato dalla famiglia regnante del Liechtenstein.

Nell'ambito dell'operazione, cresce anche la quota della giapponese Goldwin Inc., partner del gruppo Woolrich nello sviluppo dei mercati asiatici.

"Siamo orgogliosi di questo accordo" dice Paolo Corinaldesi CEO di Woolrich International "si tratta di un passo importante per raggiungere gli ambiziosi traguardi che la società si è posta. La partnership con L-GAM, fondo azionista in molteplici settori, sarà allo stesso tempo nel segno della continuità di sede e di management, ma con una forte spinta sull'accelerazione del business, con investimenti in Europa, Nord America, Giappone e Asia, grazie alla partnership strategica con il gruppo giapponese Goldwin. Il nostro traguardo rimane l'ingresso in Borsa entro 5 anni."

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito gli azionisti di maggioranza nella cessione e il gruppo Woolrich in tutte le operazioni connesse con un team composto dai partner Andrea Calvi e Laura Ortali insieme agli associate Nicolò Vignali, Andrea Cerulli Irelli ed Edoardo Marseglia, nonché con la collaborazione dello studio Mayer Brown International. Per L-GAM hanno agito in qualità di advisor legale LMS Studio Legale con i partner Fabio Labruna, Bernadette Acilli e Franesco Serrano Orlandini, insieme agli associate Benedetta Cirillo, Nicholas Luraghi, Fiorenza Fortunato e Giulia Fioramonti.