GOP e BonelliErede nell'acquisizione delle attività fotovoltaiche di ContourGlobal da parte di Cseip

Gli studi legali internazionali Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners e BonelliErede hanno assistito, rispettivamente, Credit Suisse Energy Infrastructure Partners (Cseip) e ContourGlobal Plc nell'acquisizione da parte di Cseip di una partecipazione pari al 49% delle attività fotovoltaiche di ContourGlobal Plc in Italia e Slovacchia, costituite da impianti per un totale di circa 100 MW.

Fondata nel 2014, Cseip è uno dei leader europei nell'investimento di infrastrutture per l'energia diretta che fornisce agli investitori istituzionali l'accesso agli investimenti infrastrutturali nel settore dell'energia. ContourGlobal Plc, società britannica leader nel settore energetico e presente in Italia da 10 anni, possiede impianti di generazione per oltre 4.300 MW in 18 Paesi, dei quali quasi 1.800 da fonti rinnovabili.

Gli accordi prevedono una collaborazione di lungo periodo tra le parti, in linea con la strategia degli investimenti industriali di Cseip, con lo scopo di accrescere ulteriormente gli asset fotovoltaici in Italia mediante l'acquisizione di impianti per ulteriori 135 MW, che aggiunti agli attuali, porteranno il totale nella Penisola a circa 200 MW.

GOP ha assistito Cseip con un team guidato dal partner Ottaviano Sanseverino, coadiuvato da Stefania Rossini (in foto) per gli aspetti corporate M&A, Arrigo Arrigoni e Miriam Loizzi, quest'ultima per la parte relativa alla contrattualistica O&M, e con il supporto di Martina Morandi e Christian Diplotti. Il partner Eva Cruellas Sada si è occupata degli aspetti antitrust dell'operazione per conto dell'acquirente.

BonelliErede ha assistito ContourGlobal con un team composto dai partner Elena Busson e Catia Tomasetti, membri del Focus Team Energia, Reti e Infrastrutture, con la collaborazione di Francesco Rigo e Francesca Pietanza per gli aspetti corporate; Francesco Anglani, partner, Omar Diaz e Sara Lembo, managing associate, per gli aspetti antitrust dell'operazione; Giovanna Zagaria, managing associate, per i profili di banking, contrattualistica O&M e regolamentari.

Puri Bracco Lenzi e Associati, Studio Legale e Tributario, ha assistito ContourGlobal relativamente ai profili fiscali della transazione, con un team composto dai partner Marco Jannon e Mario del Vaglio, coadiuvati dai senior Teodoro Malquori, Mario Nunziata, Filippo Burigana e dalla junior Orsola Pauciello.