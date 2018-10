Prende il via martedì 23 ottobre il Mini Master "Commercio con l'estero. Analisi dei rischi, migliori pratiche e casi di successo" organizzato dall'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pordenone.

Il Mini Master inizierà martedì 23 ottobre e proseguirà martedì 30 ottobre e 6 novembre a Brugnera (Pordenone) presso l'Hotel Cà Brugnera (Via Villa Varda, 4).

Il commercio con l'estero rappresenta la forma più diffusa di internazionalizzazione. Una scelta che implica un notevole impegno da parte delle imprese, poiché le attività commerciali fuori dai confini nazionali presentano un elevato grado di complessità. Sono infatti molte le tematiche operative sollevate dalle operazioni con l'estero: dall'inquadramento tributario e doganale alla regolazione dei pagamenti, dal concorso di più sistemi legislativi alla definizione degli aspetti contrattuali.

Il Mini Master si propone perciò di fornire ai partecipanti una cassetta degli attrezzi con un taglio molto pratico per consentire loro di gestire le tematiche più operative sollevate dalle operazioni con l'estero. Il primo appuntamento sarà dedicato ad una panoramica sulle stabili organizzazioni e le Controlled Foreign Company, oltre che ad un approfondimento sull'analisi dei più recenti sviluppi in materia di lotta all'evasione ed elusione fiscale internazionale e sulle politiche di transfer pricing. Il secondo appuntamento si concentrerà sul tema della spedizione delle merci e i termini di resa, oltre che sui pagamenti nel commercio internazionale. Oggetto dell'ultimo incontro invece saranno le tematiche legate alla prevenzione del contenzioso nel commercio estero.

Interverranno come relatori: Mirta Alessia Verlato, revisore legale dei conti, dottore commercialista ed esperta in fiscalità internazionale, Maurizio Favaro, giornalista pubblicista, autore di pubblicazioni in materia di commercio estero e docente in Master Universitari in materia di trasporti internazionali, Alfonso Santilli, componente della Delegazione di ICC Italia nella Commissione Bancaria della Camera di Commercio Internazionale di Parigi e della Commissione Revisione INCOTERMS di ICC Italia, e Mara Costantino, avvocato del foro di Padova, specializzata in contrattualistica internazionale, arbitrato e contenzioso internazionale.

Tutte le informazioni su www.commercialistideltriveneto.org