Integra International: siglato accordo con Alliance of Business Lawyers e Council of international Investigators

Integra International (www.integra-international.net), primaria associazione internazionale di esperti in consulenza fiscale e contabile operante in 63 nazioni ha raggiunto un accordo con Alliance of Business Lawyers – ABL (www.ablglobal.net), importante associazione di studi legali internazionali presenti in tutto il mondo e Council of international Investigators – CII (www.cii2.org), rete mondiale di professionisti investigativi e della sicurezza, per la creazione di una business alliance multidisciplinare.

La nuova alleanza riunisce professionisti in campi diversi: avvocati, commercialisti, fiscalisti, esperti contabili e investigatori privati con lo scopo di poter offrire un'assistenza di primario livello qualitativo, in termini di specifiche competenze locali e professionali, ai propri clienti con esigenze transnazionale.

Tale partnership è in linea con l'obiettivo strategico di Integra International, per il biennio 2018-2019, di espandere la propria rete con società o associazioni operanti in aree di business complementari; che vanno dalla consulenza legale; alla consulenza mobiliare ed immobiliare; servizi finanziari nel settore della International Investigation; della fornitura di servizi specialistici di consulenza quali il transfer pricing e del Merger and Acquisition in campo internazionale (M&A).

L'accordo è stato raggiunto a Firenze in occasione della conclusione della Integra International Worldwide Conference 2018 che ha visto la partecipazione di professionisti di entrambe le associazioni e in particolare di Emmanuel Moulin, Presidente di ABL, di Steve Kirby, rappresentante del Council of international Investigators e di Giuseppe Scibetta, Presidente di Integra International.

Piu in particolare l'Alliance of Business Lawyers riunisce studi legali di primario livello con oltre 900 avvocati attivi nei settori del Corporate, M&A, Finance, IP, Labour law con uffici in 34 Paesi del mondo. Il Council of international Investigators è stato fondato a Chicago nel 1955 ed è attivo in tutto il mondo.

"Integra International fondata nel 1994 conta oggi oltre 4 mila professionisti esperti in consulenza fiscale, contabile, economica e finanziaria. I nostri studi associati, tutti indipendenti, hanno l'esigenza di poter offrire alla propria clientela un servizio completo per le operazioni transfrontaliere che possono richiedere l'assistenza di avvocati e, tal volta, anche di investigatori privati. Tale alleanza ci permetterà nel breve termine di creare una associazione multidisciplinare di oltre 5 mila professionisti operanti in tutto il mondo", ha dichiarato Giuseppe Scibetta, presidente di Integra International.