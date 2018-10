Novità della legge fallimentare: liquidazione, riparto, chiusura e concordato fallimentare

MILANO - martedì 23 ottobre, dalle ore 18.00

Su iniziativa dell'ACM – Associazione Concorsualisti Milano, si tiene martedì 23 ottobre, dalle ore 18.00, presso l'Associazione Italiana Dottori Commercialisti, Via Fontana 1, l'incontro sul tema "Novità della legge fallimentare su liquidazione, riparto, chiusura e concordato fallimentare". Interviene Filippo D'Aquino, già Giudice Delegato del Tribunale Fallimentare di Milano ed ora Consigliere della Corte di Cassazione, coordinato da Maurizio Orlando, avvocato in Milano, consigliere e componente del comitato scientifico ACM.

Nei giorni scorsi, come noto, il Ministero della Giustizia ha inviato ai Ministeri competenti (Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell'Economia e delle Finanze) lo schema di decreto legislativo con il Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, in attuazione della Legge delega n. 155/2017. "Non poche ed importanti sono le modifiche rispetto ai testi delle bozze dei decreti presentati dalla cosiddetta Commissione Rodorf, modifiche frutto anche dell'approfondito dibattito che è seguito, tra gli esperti, dopo la pubblicazione delle menzionate bozze il 22 dicembre 2017. Oggi è importante parlarne e confrontarsi perché l'esperienza e la sensibilità del professionista concorsualista può portare ancora un contributo rilevante" sottolinea Roberta Zorloni.

"Già il nuovo nome, liquidazione giudiziale al posto di fallimento, rende l'intento del legislatore che con la riforma vuole introdurre, con finalità in particolare di prevenzione e tempestività allo scopo di salvaguardare (e non solo di liquidare al meglio), i valori aziendali, onde recuperare, se possibile, la continuità aziendale a tutela non solo degli interessi dei creditori, ma della tenuta dello stesso tessuto economico generale" sottolinea Maurizio Orlando.