Le frodi Iva: aspetti problematici e profili ricostruttivi - NAPOLI 29 ottobre

Le frodi Iva: aspetti problematici e profili ricostruttivi di Mimmo Napoletano



La globalizzazione dell'economia ha favorito la nascita non solo di un mercato unico europeo, ma anche lo sviluppo di abusi e frodi in ambito Iva che incidono negativamente sia sull'ammontare delle risorse proprie dell'Unione che sulle entrate fiscali dei singoli Stati membri violando, in tal modo, il principio di concorrenza e determinando distorsioni nel mercato unico. È in questo quadro di riferimento che sono chiamati ad intervenire i giudici nazionali e la Corte di Giustizia, per cercare di arginare detti fenomeni.



Il presente incontro di studi si propone di fornire agli interpreti ed operatori del diritto, un quadro di analisi quanto più possibile articolato ed interdisciplinare delle principali problematiche interpretative in materia di frodi IVA.



Particolare attenzione sarà dedicata all'esame delle misure antifrode e antiabuso consistenti nel diniego del diritto alla detrazione per consapevolezza del cessionario, in una lettura sistematicamente informata al fondamentale principio di proporzionalità. Saranno, altresì, compiutamente analizzate le modifiche normative che hanno interessato i reati tributari, oltre che le importanti novità giurisprudenziali in materia di prescrizione delle "frodi" iva.



29 ottobre 2018 ore 14,30 – 17,30

"Le frodi Iva: aspetti problematici e profili ricostruttivi"

presso la Sala Convegni Livatino del Castello Aragonese

Piazza Trento e Trieste – Aversa (CE)



Organizzato da:

Ordine degli Avvocati di Napoli Nord

Con il patrocinio:

Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" - Dipartimento di Giurisprudenza

ANTI - Sezione Campania

In collaborazione con Il Sole 24 ORE



Il Programma