Star Capital investe con la famiglia Marzioni in International Promo Studio e in Moda Italia

Star Capital SGR, attraverso il Fondo Star IV Private Equity Fund acquista le quote maggioritarie di International Promo Studio (IPS), leader in Italia nella produzione di capi di abbigliamento casual e sportwear per conto dei più prestigiosi marchi a livello mondiale e le quote maggioritarie di Moda Italia, specializzata nella produzione di abbigliamento sportwear di fascia alta in prevalenza nel segmento denim



Lo studio Russo De Rosa ha curato la due diligence fiscale e la struttura dell'operazione con un team coadiuvato dal partner Leo De Rosa e composto dal socio Federica Paiella e da Alberto Nava; lo studio Accinni, Cartolano e Associati ha seguito tutti i profili legali dell'operazione con un team composto da Chiara Cella, Matteo Acerbi e Giulia Sannino.



Le ulteriori attività di due diligence sono state curate da Deloitte, nella persona di Luca Zesi, per la parte finanziaria, dallo Studio De Luca & Partners, con il partner Alberto De Luca, per la parte giuslavoristica e da Pambianco, con Alessio Candi, per quella di business; mentre i venditori sono stati supportati per la consulenza legale dall'avvocato Umberto Bianco.



La società MitFin, con Paolo Cusmano, ha originato l'operazione assistendo Star Capital mentre il dott. Alessandro Zucchini ed il dott. Fabrizio Mazzini hanno svolto il ruolo di advisor finanziari per conto dei venditori.



Dentons ha assistito Mediocredito Italiano e MPS (che hanno finanziato l'operazione) con un team composto dal partner Alessandro Fosco Fagotto, dall'associate Rosalba Pizzicato da Giulia Caselli Maldonato.



Star Capital è stata assistita dalla società Essentia, con Alberto Arrotta e Simona Collica, nella negoziazione con le banche finanziatrici.