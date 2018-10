Elexia e CBA con Cittadella della Carità di Taranto e le banche creditrici nella ristrutturazione del debito

La Cittadella della Carità di Taranto, Fondazione eretta ad Ente Morale, che opera da circa trenta anni nel settore sanitario con circa duecento dipendenti e una quarantina di medici ed infermieri, ha perfezionato con le relative banche creditrici un'operazione di ristrutturazione del debito (la prima in questo specifico settore in Italia) volta al risanamento e al rilancio della stessa.

Costituita il 25 ottobre 1983, la Cittadella della Carità nel tempo si è trasformata in una struttura sanitaria integrata, specializzata nel trattamento di patologie cardiologiche acute associate alla fase di riabilitazione cardiologica e neuromotoria, nonché nel servizio di assistenza sanitaria riabilitativa in regime residenziale. I servizi offerti si estendono oggi inoltre all'ambito diagnostico ed all'assistenza sociale, sanitaria ed assistenziale agli anziani (in collegamento con altro operatore). La Cittadella della Carità si è anche distinta nel tempo quale autorevole punto di riferimento per la formazione medico specialistica post laurea, attraverso la collaborazione con diversi Istituti universitari ed il finanziamento di borse di studio.

Le cause della tensione della Cittadella della Carità sono da ricondursi ai provvedimenti restrittivi di finanza pubblica (ridimensionamento delle tariffe di accreditamento), inseriti in un contesto organizzativo vincolato alla necessità di mantenere adeguati standard di servizio e caratterizzato da bassi margini di flessibilità della struttura.

Cittadella della Carità è stata assistita dai consulenti finanziari e legali di Elexia - avvocati & commercialisti, Dottor Nicola Cinelli e Avvocati Valerio Menaldi e Antonella D'Amico.

Le banche creditrici BNL S.p.A., Banca Prossima S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Banca Popolare Pugliese sono state assistite da CBA con l'Avvocato Matteo Bascelli, partner responsabile del dipartimento di Insolvency & Restructuring e la senior associate, PhD - Avvocato Elena Grigò, con il supporto del relativo Team.

Il ruolo di Agente è stato affidato a Loan Synd, light brand del Gruppo Loan Agency Services.