Sinopoli & Partners avvia il dipartimento di Art Law con l'ingresso di Marco Mercanti

L'Avv. Mercanti vanta ampia esperienza nel settore con l'attività svolta nel dipartimento legale e della compliance di Sotheby's a Londra.

Con l'ingresso di Marco Mercanti, in qualità di of counsel, lo Studio Sinopoli & Partners potrà fornire un servizio di consulenza e assistenza nel diritto dell'arte, rivolto sia a piccoli che grandi collezionisti, gallerie d'arte e soggetti privati.

La profonda conoscenza del mercato dell'arte da parte di Mercanti, consentirà allo Studio legale Sinopoli & Partners di offrire un'ampia consulenza in merito alle strategie di gestione e di valorizzazione delle opere d'arte e assistenza in operazioni di art finance, mediante strutturazione di attività di investimento o disinvestimento.

Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza, un Master in International Business Law (ESADE) e un PhD in International Art Trade all'Università Tor Vergata di Roma, Marco Mercanti ha iniziato la sua carriera professionale come international art lawyer e ha maturato una significativa esperienza svolgendo la propria attività nel dipartimento legale e della compliance di Sotheby's a Londra. È membro di "Art & Droit" (FR), "Institute of Art & Law" (UK), "Luxury Society" e dell'associazione "Professional Advisors to the International Art Market" (PAIAM).