Stefania Bettoni nominata sindaco effettivo di Banca Carige S.p.A.

Banca Carige S.p.A.

Stefania Bettoni, partner di Spada Partners, è stata nominata sindaco effettivo di Banca Carige S.p.A.

Stefania Bettoni è stata proposta da Malacalza Investimenti, ottenendo più voti di Stefania Clerici, proposta dalla Pop 12 di Mincione. Bettoni ha ricevuto il 55,77% dei voti espressi in assemblea (32,6% del capitale totale) mentre la candidata di Mincione ha ricevuto il 34,77% del capitale presente (20,2% del capitale totale).



Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e al Registro dei Revisori Contabili dal 1998, ha maturato una specifica esperienza nell'ambito dell'assistenza contabile e fiscale continuativa rivolta principalmente alle società finanziarie, alle holding di famiglia e agli enti non commerciali. Stefania Bettoni ricopre incarichi di sindaco in numerose tra le quali: Eprice S.p.A. (già Banzai S.p.A.), Immobiliare Automobile Club di Milano S.p.A, Essilor Italia S.p.A., Fiocchi Munizioni S.p.A. Inoltre è revisore della Fondazione Pier Lombardo.

