Studio tributario Tognolo diventa Studio Associato

Studio Tributario Tognolo, punto di riferimento per i gruppi italiani e multinazionali di grandi e medie dimensioni che necessitano di consulenza in ambito fiscale, societario e contabile, diventa Studio Associato, sotto la guida del fondatore Paolo Tognolo e del socio Francesco Spurio.



Fondato a Milano nel 2002, lo Studio Tributario Tognolo si è posto fin da subito l'obiettivo di realizzare un sistema di consulenza innovativo volto ad anticipare le esigenze dei clienti ponendosi al loro fianco come business partner in un'ottica di lungo periodo. La capacità di identificare le specificità dei clienti e di assisterli in uno scenario internazionale sempre più complesso ed articolato, fornendo un servizio personalizzato, costituisce uno dei punti di forza dello Studio. Il rapporto di fiducia instaurato con i propri clienti consente allo Studio Tributario Tognolo di vantare rapporti decennali con i propri assistiti.



Grazie ad un team composto da 10 professionisti che hanno maturato un forte esperienza in diversi ambiti economici come fashion, food and beverage, automotive, industrial products, energy, technology e healthcare/pharma permette allo Studio Tributario Tognolo di offrire servizi ad alto valore aggiunto per la gestione e la risoluzione di problematiche fiscali e societarie complesse che sempre più spesso coinvolgono l'amministrazione fiscale italiana e le amministrazioni fiscali estere.



"Lo Studio associato è un'evoluzione naturale dopo 15 anni di crescita costante e di importanti risultati conseguiti. Non si tratta di un punto di arrivo, ma di una tappa importante di un lungo cammino dove integrità e competenza tecnica rimangono i nostri di punti riferimento" commenta Paolo Tognolo. "Le sfide del futuro si basano sui successi del passato, che toccano varie tematiche: estero-vestizione, accertamenti con adesione, contenziosi, ruling e APA. I temi di attualità sono quelli che riguardano gli strumenti più avanzati di dialogo con le amministrazioni finanziarie, sia nazionali sia estere, come la cooperative compliance e l'ICAP a livello internazionale.



"Alla base dello Studio Associato c'è la condivisone dei valori e la visione comune del business" aggiunge Francesco Spurio. "La sfida di domani è portare i nostri clienti a una gestione attiva del proprio rischio fiscale. Sappiamo di svolgere al meglio il nostro lavoro quando i clienti arrivano a considerarci come business partner".