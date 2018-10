Darktrace e Endace annunciano una nuova partnership che combina la Cyber IA e la Scienza Forense

Darktrace e Endace annunciano una partnership che integra la cyber IA di Darktrace con le ineguagliabili capacità forensi di Endace. Questa soluzione combinata consente alle aziende di scoprire gli attacchi in corso ovunque si verifichino all'interno dell'infrastruttura digitale con l'intelligenza artificiale di Darktrace e analizzarli con la velocità, la scalabilità e l'accuratezza migliori sul mercato utilizzando la cronologia della rete a livello di pacchetto di Endace.



La piattaforma di analisi EndaceProbe offre alle organizzazioni la capacità di registrare il traffico di rete e condurre analisi approfondite ricercando rapidamente pacchetti di interesse tra petabyte di dati. Oltre a ospitare l'Enterprise Immune System sulla stessa piattaforma hardware, le aziende possono ora ospitare una vasta gamma di soluzioni di analisi di monitoraggio delle prestazioni e della sicurezza, incluse le offerte di altri partner Endace Fusion, applicazioni open-source o personalizzate.



L'Enterprise Immune System di Darktrace, leader mondiale nella cyber IA, impara il ‘modello di vita' di ogni dispositivo e utente all'interno dell'infrastruttura digitale e utilizza questa comprensione sempre in evoluzione della ‘normalità' per individuare e rispondere alle minacce informatiche emergenti in tempo reale.



"Le aziende stanno affrontando uno spiegamento crescente di minacce informatiche sia veloci che furtive," afferma Justin Fier, Director of Cyber Intelligence and Analysis di Darktrace. "La tecnologia di Enterprise Immune System di Darktrace e le capacità di registrazione e hosting di rete di EndaceProbe consentono ai nostri clienti di ottenere benefici dalla cyber difesa alimentata dall'IA e dai migliori dati forensi, nella lotta per la protezione dei propri dati e sistemi."



"L'integrazione con Darktrace permette alle aziende di implementare la cyber difesa abilitata dall'IA ovunque sia installata EndaceProbe," dichiara Stuart Wilson, CEO di Endace. "Questo offre ai team IT prove schiaccianti a livello di pacchetto che consentono loro di agire in modo decisivo in risposta ai primi segnali di minacce informatiche identificate da Darktrace, rimettendo i difensori sull'offensiva e consentendo loro di stare al passo con le cyber minacce."

Ulteriori informazioni sulla partnership e i prodotti correlati, al sito www.endace.com/darktrace.