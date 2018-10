Hogan Lovells e Clifford Chance nell'aggiornamento EMTN di Ferrovie dello Stato (FS) Italiane

Gli studi legali Hogan Lovells e Clifford Chance hanno assistito rispettivamente FS Italiane e gli istituti finanziari coinvolti nell'aggiornamento del Programma di emissioni obbligazionarie denominato Euro Medium Term Note Programme (EMTN), quotato alla Borsa valori di Dublino e riservato ad investitori istituzionali.



In occasione di questo aggiornamento, FS Italiane ha ampliato il plafond massimo del Programma fino a 7 miliardi, dagli iniziali 4,5 miliardi.

Il Programma aggiornato e ampliato ha visto confermati gli attuali rating "BBB" da Fitch e "BBB" da S&P.



L'incremento del plafond di emissioni finanzierà ancora gli investimenti delle principali società del Gruppo; in particolare quelli connessi al rilancio del trasporto regionale, mediante ricorso ai green bond, in linea con il Green Bond Framework pubblicato da FS Italiane.

Il team di Hogan Lovells che ha assistito FS Italiane è composto dal socio Federico Del Monte, dalla counsel Annalisa Feliciani, dall'associate Matteo Scuriatti e dal trainee Alessandro Azzolini, nonché dalla socia Francesca Angeloni e dalla senior associate Emanuela Cocco per i profili amministrativi.



Clifford Chance ha assistito Credit Agricole CACIB, Deutsche Bank, JP Morgan e UniCredit Bank in qualità di Arranger del consorzio di 26 banche coinvolte nell'emissione con un team guidato dal socio Filippo Emanuele, coadiuvato dai senior associates Jonathan Astbury e Luca Baroni e da Julia Takach. I profili fiscali sono stati curati dal socio Carlo Galli e dall'associate Roberto Ingrassia.