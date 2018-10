Polis Avvocati nel team che conclude il protocollo d'intesa per Selektica di Modugno

Polis Avvocati, con gli avvocati Francesco Paolo Bello e Saverio Nitti, ha assistito Selektica Srl, nella trattativa che ieri sera ha portato alla firma del protocollo d'intesa tra sindacati, Comune di Modugno, Città Metropolitana di Bari, Regione Puglia, agenzia Ager, Puglia Sviluppo e la società Selectika appunto, per la reindustrializzazione del sito Ex OM.



Il risultato è frutto di una trattativa molto impegnativa e serrata che, iniziata a luglio scorso, ha visto Polis Avvocati sempre presente ai tavoli di discussione al fianco della società rappresentata Selektica Srl è un'azienda specializzata nel riciclo della plastica e dei rifiuti che per la riqualificazione del sito conosciuto come "Ex OM" ha proposto di costituire un polo industriale in cui si realizzerà il recupero di materia di rifiuti di imballaggi di provenienza urbana e il recupero dei rifiuti di imballaggi in vetro.



Questo impianto, che coinvolgerà, attraverso appositi accordi, i consorzi di filiera competenti, nel pieno rispetto delle norme ambientali, garantirà, una volta a regime, l'assunzione di 152 dipendenti, dei quali, 24 estranei al bacino Ex OM e 128 interne al bacino Ex OM con l'impegno, nel caso di implementazione futura di ulteriori attività, di ricorrere al residuo bacino di professionalità Ex OM.



«La firma di questo accordo – commenta Francesco Paolo Bello- rappresenta non solo il raggiungimento di un importante traguardo professionale ma anche un risultato significativo dal punto di vista sociale, se consideriamo che finalmente, dopo sette anni di attesa, e grazie all'accordo istituzionale tra le parti pubbliche e private, si è riusciti a dare una prima risposta ai lavoratori e alle loro famiglie. Inizia ora un iter autorizzativo altrettanto impegnativo che ci auguriamo possa portare in tempi brevi alla reindustrializzazione del sito Ex OM ».