Dopo il successo del convegno dello scorso mese sulla legalità, i professionisti tornano sul tema della prevenzione e contrasto della corruzione.



Si terrà venerdì 26 ottobre 2018 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nella Sala Convegni Banco Popolare - BPM in viale delle Nazioni 4 a Verona, il convegno gratuito aperto alla cittadinanza, intitolato "Whistleblowing: strumento di contrasto all'illegalità e strumento di responsabilizzazione", organizzato dalla Commissione Responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/01 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Verona



Dopo i saluti di Alberto Mion presidente dell'ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili, Alessandro Rigoli presidente dell'Ordine degli Avvocati, ed Edi Maria Neri Assessore all'Anticorruzione del Comune di Verona, seguiranno gli interventi di Nicoletta Parisi consigliere Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) su "Whistleblowing: inquadramento normativo, finalità, applicazioni" e Andrea Franzoso - autore del libro "Il disobbediente" su "Il caso ferrovie nord milano: da una vicenda di cronaca alla legge per la tutela di chi denuncia illeciti"

Modera Stefania Zivelonghi, presidente Commissione Responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/01.