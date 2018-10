Allen & Overy nel bond retail in dollari USA di Toyota Motor Credit Corporation offerto in Italia

MILANO/ROMA – Allen & Overy ha assistito Banca IMI in qualità di Lead manager e gli istituti di credito che hanno agito come collocatori nell'offerta pubblica di sottoscrizione in Italia del bond retail a tasso fisso step up denominato in dollari statunitensi emesso da Toyota Motor Credit Corporation. I titoli sono stati collocati per un ammontare complessivo pari a 640.700.000 dollari attraverso un network di banche nazionali sia appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo, sia esterne, sotto il coordinamento di Banca IMI e saranno negoziati sul Regulated Market della London Stock Exchange e, in Italia, sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX.



Le obbligazioni hanno durata 7 anni con scadenza nel 2025 e prevedono cedole annue a tasso fisso crescente. L'offerta è iniziata il 4 ottobre e si è chiusa anticipatamente il 12 ottobre 2018.

Il team di Allen & Overy che ha assistito Banca IMI e i collocatori è stato guidato dal partner Cristiano Tommasi e dal counsel Emiliano La Sala (nella foto), insieme alla counsel Alessandra Pala e all'associate Federica Monaco.