Di Tanno e Associati e Pedersoli Studio Legale con Comelz nel nuovo piano di incentivazione del management

Milano, 25 ottobre 2018 – Di Tanno e Associati e Pedersoli Studio Legale hanno assistito Comelz S.p.A., azienda leader a livello mondiale nella produzione di macchine da taglio per l'industria calzaturiera e della pelletteria, nel nuovo piano di incentivazione riservato al management team.



Nello specifico, Di Tanno e Associati - con i Partner Fabio Brunelli e Marco Sandoli - ha curato tutti i profili fiscali e di struttura del nuovo piano, relativi ai meccanismi statutari che attribuiscono l'incentivo e le conseguenti implicazioni fiscali.



A Pedersoli Studio Legale, invece, la gestione degli aspetti corporate attinenti alla predisposizione del regolamento, e delle varie delibere societarie, nonché dei rapporti con le banche finanziatrici della società, con un team composto dai Partner Luca Saraceni e Consuelo Citterio coadiuvati dagli Associate Giulia Lucchini e Gregorio Lamberti.



Con sede a Vigevano, uno dei più rinomati distretti calzaturieri in Europa, Comelz S.p.A. è riconosciuta a livello mondiale per i suoi prodotti ad alto livello tecnologico e la sua capacità di innovare e ripensare le tecniche di taglio e di lavorazione della pelle e dei tessuti. Fondata nel 1943 e con oltre 75 anni di storia, Comelz è controllata da Settembre 2017da NB Renaissance Partners, attività di Neuberger Berman dedicata agli investimenti di private equity in Italia.