Animal Equality in difesa dei diritti degli animali

Lo Studio Legale Orabona assiste l'organizzazione internazionale per la Protezione Animale nelle fasi di identificazione delle azioni legali, potenzialmente applicabili sul territorio italiano, a difesa degli animali allevati a scopo alimentare.

Animal Equality è un'organizzazione internazionale per la Protezione Animale fondata nel 2006 attualmente attiva in 8 paesi in America, Europa e Asia. Animal Equality lavora con società, governi e aziende per prevenire le crudeltà commesse verso gli animali da allevamento.

Animal Equality ha avviato le proprie attività in Italia come associazione non profit iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Lombardia (Iscrizione n. MI-816, decreto 1166/2017 del 12/05/2017), pertanto Onlus di diritto che può operare su tutto il territorio nazionale secondo l'Art. 10, c 8, DLgs 460/97.

Lo Studio Legale Orabona ha assistito Animal Equality, nelle fasi di analisi e ricognizione della normativa Civile e Penale Italiana al fine di identificare le migliori modalità di avvio delle proprie attività nel nostro Paese, con un team guidato da Andrea Orabona coadiuvato dal Giulia Piva.