Continua la crescita dello studio Toffoletto De Luca Tamajo

Due nuovi ingressi nella sede di Roma.



Dal 29 ottobre, l'avvocato Francesco Bartolotta e l'avvocato Maria Carmela Lampariello, entrano a far parte del team della sede di Roma dello studio legale Toffoletto De Luca Tamajo.

Gli avvocati Bartolotta e Lampariello, che entrano rispettivamente come senior associate e associate, hanno acquisito una notevole esperienza nell'ambito del diritto del lavoro, collaborando per oltre 10 anni con importanti studi specializzati in diritto del lavoro e sindacale.

«Questi due ingressi nella nostra organizzazione, che seguono quelli dell'avvocato Maristella Coccia e del dottor Diego Paciello dello scorso anno, rappresentano il proseguimento della strategia di sviluppo dello studio per il quinquennio 2015-2019 – commenta l'avvocato Franco Toffoletto, managing partner. – Dopo aver rivisto tutti i processi interni ed aver adottato nel 2015 il nuovo software, raggiungendo un notevole miglioramento sia in termini di efficienza che di redditività, abbiamo le risorse per investire in persone e nuove sedi. Sono certo che grazie all'esperienza degli avvocati Bartolotta e Lampariello, potremo sviluppare ulteriormente la sede romana e soddisfare in maniera sempre più efficace le esigenze dei nostri clienti, sia a livello nazionale che internazionale. Siamo contenti che Francesco Bartolotta e Maria Carmela Lampariello abbiano deciso di condividere i valori, l'organizzazione dello studio e i nostri ambiziosi progetti di sviluppo. Sono certo che grazie al loro importante patrimonio professionale e alla loro esperienza, possano portare notevole valore e contribuire significativamente allo sviluppo della nostra attività.»

«Maria Carmela ed io siamo stati molto colpiti dal livello di organizzazione e di sviluppo tecnologico dello Studio e siamo sicuri che, con il supporto del team romano, saremo in grado di sviluppare rapidamente un nuovo ed importante business, puntando sulla qualità dell'offerta e dei servizi a disposizione dei clienti, anche grazie al sofisticato ed efficiente sistema digitale e organizzativo» aggiunge l'avvocato Francesco Bartolotta.

Dopo la fusione con lo studio del professor Raffaele De Luca Tamajo del 2011, Toffoletto De Luca Tamajo ha realizzato una crescita importante: quest'anno il fatturato si attesterà intorno ai 20 milioni di euro, con un incremento del 33% rispetto al 2011 e del 9% sul 2015.