Dal 30 ottobre Osborne Clarke sbarca su SkySPORT24

Pierfilippo Capello e Andrea Bozza, partner dello studio, saranno ospiti fissi dell'approfondimento dedicato al Diritto dello Sport siglato Sky. L'appuntamento sarà quindicinale e andrà in onda, in diretta, alle ore 13,30, in appendice al tg sportivo.

Un'idea, quella nata dal connubio tra SkySPORT24 e Osborne Clarke, che ha l'intento di voler portare sul piccolo schermo il diritto sportivo e raccontare con un linguaggio tecnico ma alla portata dei telespettatori tutti i retroscena, le dinamiche, le normative che regolano gli sport e gli atleti.

La prima puntata sarà dedicata agli investitori stranieri che puntano su squadre italiane ed europee: l'intento è quello di spiegare le diversità tra i vari Paesi e comprendere le peculiarità del nostro sistema, anche sulla base delle novità normative.