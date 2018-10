il 31 ottobre nasce TALEA Tax Legal Advisory: lo studio associato di avvocati e commercialisti, con un ruolo centrale nell'advisory di imprese e famiglie che investe nel passaggio generazionale debuttando con un nuovo brand. TALEA è l'unione di professionisti che hanno fondato la sede di Milano di LS Lexjus Sinacta con un team di avvocati provenienti dallo Studio Negri-Clementi, che hanno raggiunto la storica sede di via Larga a gennaio di quest'anno.

"Il nostro progetto, che lega a oggi 80 persone, è teso primariamente alla tutela del rapporto tra l'efficienza dell'organizzazione, la competenza e i principi etici tipici delle professioni che ci onoriamo di rappresentare oltre a quelli che appartengono alla nostra storia professionale. E' un equilibrio che intendiamo preservare e tramandare nel tempo: oltre ogni passaggio generazionale" commenta Marcello Gamba, Presidente di TALEA. "E' un passaggio dolce dall'essere un'associazione di studi all'essere team, per rendere esplicita la nostra identità in una dimensione più coerente per noi. Con la nostra professionalità, competenza, discrezione, ci proponiamo ad imprese e famiglie come partner, mettendo al centro le persone e la loro storia con l'obiettivo di sostenere e semplificare, trovando le più lineari soluzioni a problemi complessi; passaggi generazionali e ristrutturazioni del debito ne sono un chiaro esempio".

E' quello che i professionisti di TALEA hanno fatto nel proprio percorso ormai trentennale e che replicano con passione con i propri clienti, che in TALEA trovano oltre alla cura e alla competenza risposte solide e tempestive.



TALEA Tax Legal Advisory, è uno studio associato di avvocati e commercialisti, con un ruolo centrale nell'advisory di imprese e famiglie. Con sede a Milano e un team coeso di 80 professionisti e staff, TALEA accompagna le aziende nei momenti più importanti del loro percorso, dalla crescita all'innovazione, allo sviluppo, alla ristrutturazione, alle operazioni ordinarie e straordinarie fino al passaggio generazionale. Cura e competenza, principi etici e una organizzazione snella ed efficiente sono alla base dello Studio, capace di dare risposte solide, efficaci e tempestive ai propri clienti.