Ristrutturazione dell'Hotel Lutetia di Parigi

Lo studio Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher ha assistito Poliform Contract nel progetto di ristrutturazione.

L'Hotel Lutetia è uno dei più famosi hotel di Parigi, Inaugurato nel 1910, aperto da più di cent'anni senza che vi fosse mai stata una ristrutturazione, il Lutetia è stato chiuso per la prima volta nella sua storia per un accuratissimo progetto durato 4 anni ed ideato da Jean-Michael Wilmotte, architetto francese di fama internazionale da sempre impegnato nella conservazione del patrimonio artistico e culturale e autore di prestigiosi restauri, dalle sale del Louvre a quelle del Rijksmuseum di Amsterdam.

Nel progetto di rinnovo, Poliform Contract si è occupata di tutte le parti comuni. Lobby, Concergerie, Salon Borghese, Orangerie e Brasserie sono state realizzate interamente su misura da Poliform.

Poliform Group è una azienda di design Italiano con quartier generale a Inverigo (CO). L'azienda nata nel 1970, opera sui mercati internazionali con una ampia offerta di mobili di design.

Lo Studio Legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP ha assistito Poliform con un team composto da Massimo Chiais e Anna Laura Pettoello.