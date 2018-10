Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners e Gitti and Partners per il finanziamento dell'ex ALCOA di Portovesme

Affiancata dallo Studio Gitti and Partners, SiderAlloys Italia S.p.A. ha sottoscritto con Banca IMI S.p.A., in qualità di Banca Agente, Intesa Sanpaolo S.p.A. e MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. (quest'ultime in qualità, tra le altre, di Finanziatrici) un finanziamento bancario a medio termine dedicato a supportare il revamping e la ripresa della produzione del complesso industriale "ex Alcoa" di Portovesme.

Per tutti gli aspetti connessi all'operazione di finanziamento e ai rapporti con le Finanziatrici e la Banca Agente, SiderAlloys Italia S.p.A. e il socio di riferimento sono stati assistiti dallo Studio Gitti and Partners con il partner Daniele Cusumano (in foto), coadiuvato dall'associate Francesco Mirizzi nonché dal counsel Emanuele Li Puma per i profili di diritto amministrativo.

Le Finanziatrici e la Banca Agente sono state assistite dallo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners con i partners Lorenzo Vernetti e Andrea Taurozzi (in foto), coaudivuati dall'associate Marcello Legrottaglie e dal trainee Jacopo Bennardi.

Lo Studio AMMC Law S.A., con il partner Franck Cera e il counsel Thomas Roberdeau, ha agito in qualità di "deal counsel" per i profili di diritto lussemburghese dell'operazione di finanziamento.