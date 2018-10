Grimaldi con Ubi nel finanziamento TSC Po

Grimaldi Studio Legale con un team coordinato dal Partner Francesco Satta (foto) e composto dall'Avv. Leonida Cagli e dall'Avv. Massimiliano Romani ha assistito UBI Banca Società per Azioni nell'operazione di finanziamento in favore di TSC Po S.r.l. società veicolo indirettamente controllata dal Fondo TSC Eurocare Real Estate gestito da Threestones Capital Management S.A..

Il finanziamento è finalizzato a supportare TSC PO S.r.l. in relazione agli oneri finanziari connessi all'acquisizione e ristrutturazione della RSA denominata Castello di Valperga.