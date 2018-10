LABLAW lancia lo Spanish Desk con l'ingresso dell'avvocato Giulia Leardi

Dopo la creazione del German Desk nel 2017 a supporto delle aziende di matrice tedesca in Italia - un unicum fra gli studi specializzati in diritto del lavoro - prosegue e si consolida la strategia di crescita di LABLAW con la creazione oggi dello Spanish Desk a supporto delle aziende di matrice spagnola in Italia.

Il dipartimento sarà affidato all'avv. Giulia Leardi di recente ingresso in Lablaw che ne sarà la responsabile. Giulia è un avvocato professionista con oltre 13 anni di esperienza di attività nel settore del diritto del lavoro. Avvocato italiano bilingue, spagnolo e inglese, con grande esperienza nell'affiancare aziende sia Italiane che internazionali, in particolar modo quelle spagnole, dalla consulenza day by day all'assistenza lavoristica su operazioni di M&A, ristrutturazione e riorganizzazione aziendale anche internazionale.

Dopo la laurea in giurisprudenza conseguita presso l'università degli studi di Pavia con una tesi sull'arbitrato nazionale ed internazionale col professor Taruffo, ha lavorato al Parlamento Europeo a Bruxelles come assistente accreditata del Deputato Italiano On. Francesco Fiori, dove ha maturato una raffinata conoscenza dei meccanismi legislativi europei e del loro impatto sulla legislazione e sulla prassi nazionale.

Rientrata in Italia ha continuato la propria attività professionale presso primari studi italiani specializzati di diritto del lavoro.

A partire dal 2013, Giulia ha svolto la propria attività presso il dipartimento Labour dello studio internazionale Osborne Clarke di Milano dove ha affiancato aziende e clientela sia italiana che internazionale in complesse attività e progetti sia di consulenza che giudiziali.

Nelle more ha conseguito con successo una seconda laurea in giurisprudenza presso l'università spagnola di Santa Teresa D'Avila (Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila) perfezionando così la propria conoscenza della legislazione spagnola, in particolare quella del diritto del lavoro spagnolo. Ha frequentato con successo la Scuola di Alta Formazione in Diritto del Lavoro Patrocinata dall'AGI (Associazione Giuslavoristi Italiani) Conseguendo il titolo di Avvocato Specializzato in Diritto del Lavoro ed è socia AGI.

All'interno di Lablaw, oltre ad assistere aziende straniere, Giulia Leardi curerà lo Spanish Desk occupandosi della clientela spagnola già esistente e di rafforzare i rapporti internazionali con i Partners di matrice spagnola della Alliance Internazionale L&E Global (https://leglobal.org/ ) di cui Lablaw è socio fondatore.

"Nella strategia di crescita globale che contraddistingue LABLAW - dichiarano Luca Failla e Francesco Rotondi soci fondatori dello Studio – la creazione del German Desk nel 2017e dello Spanish Desk oggi con l'ingresso della Collega Giulia Leardi sono la testimonianza dell'impegno di LABLAW a voler proseguire e consolidare il progetto di sviluppo internazionale dello Studio e di assistenza ai clienti stranieri ed alle multinazionali, in linea con la creazione dell'Alliance L&E Global, avvenuta nel gennaio del 2011 (http://leglobal.org/), che oggi conta oltre 30 studi legali con una rete di oltre 1500 professionisti in tutto il mondo (Usa, Sud America, Europa, Cina, Australia e India per dirne alcuni) a favore di una clientela sia italiana che straniera".

"In particolare" – proseguono i soci fondatori – "con la creazione di un Spanish Desk appositamente dedicato alle aziende ed ai Clienti di matrice spagnola in Italia che segue la creazione nel 2017 del German Desk – un unicum per uno studio legale lavoristico mai sviluppato in Italia prima di Lablaw – vogliamo accrescere e consolidare ulteriormente la nostra attività ed assistenza in favore delle tante ed importanti Aziende spagnole in Italia, che da sempre rappresentano un significativo segmento del mercato del lavoro italiano."

Dopo la partnership strategica avviata con lo Studio Marazza e Associati di Roma, l'ingresso dei Partners Giorgio Treglia e Francesca Maria Valle e del proprio team nel 2016, con 80 avvocati specializzati e ben 7 sedi sul territorio, Lablaw è oggi la prima realtà legale italiana dedicata al diritto del lavoro.