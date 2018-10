Simmons & Simmons con MailUp nell'acquisto di Datatrics

Lo studio legale internazionale Simmons & Simmons con un team guidato dal partner Augusto Santoro e composto dal supervising associate Paolo Guarneri, ha assistito MailUp S.p.A., società quotata su AIM Italia ed attiva nel campo delle marketing technology, nell'acquisizione del 100% del capitale sociale di Datatrics B.V. e nel conseguente ingresso del gruppo nel mondo dell'intelligenza artificiale.

Datatrics è una società olandese altamente innovativa fondata nel 2012 e titolare di una piattaforma proprietaria di marketing predittivo all'avanguardia in grado di rendere la data-science accessibile ai team di marketing delle aziende e quindi di utilizzare direttamente combinazioni di dati senza l'intervento dei dipartimenti di information technology.

L'operazione – per un controvalore complessivo di circa Euro 3,8 milioni oltre ad una componente di earn-out per massimi ulteriori Euro 3 milioni – è stata realizzata attraverso una complessa operazione di compravendita e conferimento della partecipazione a fronte della deliberazione di due distinti aumenti di capitale di MailUp a servizio del conferimento in natura di circa il 40% della partecipazione oggetto di cessione oltre ad un aumento funzionale alla corresponsione di un earn-out in azioni nell'arco temporale di 3/4 anni dal closing ed al raggiungimento di determinati parametri di fatturato medio mensile della target.

Il socio venditore BMC Holding B.V. è stato assistito nell'operazione dallo studio AKD, con un team guidato dal partner Laura de Jong, e per gli aspetti di diritto italiano, da NCTM con i soci Matteo Trapani e Lucia Corradi.