Lo studio nomina 31 nuovi partner e 22 nuovi counsel nel mondo.

Latham & Watkins è lieto di annunciare la nomina di Cesare Milani a counsel dello studio a partire dal 1° gennaio 2019.

L'avvocato Milani fa parte del practice group ELR/Public Law (Environmental, Land & Resources) dello studio. E' specializzato in diritto amministrativo e diritto pubblico in generale, tanto in ambito giudiziale quanto stragiudiziale, avendo maturato, in particolare, una significativa esperienza in materia di diritto dell'ambiente, degli appalti pubblici e delle concessioni e dell'energia.

Cesare Milani ha fatto il suo ingresso in studio nel 2010 e da allora ha sempre lavorato a supporto delle practice corporate, capital markets e finance dello studio a livello locale ed internazionale.

Antonio Coletti, Office Managing Partner degli uffici italiani, ha commentato: "Sono molto felice della promozione di Cesare, che ha contribuito con talento, esperienza e capacità, nonché con grande impegno, allo sviluppo e rafforzamento dell'attività dello studio. In questi anni, Cesare ha svolto un ruolo centrale in alcune delle principali operazioni completate dal nostro studio. In continuità con le promozioni degli ultimi anni, la nomina di Cesare conferma la crescita della practice italiana di Latham & Watkins".

Lo studio annuncia, inoltre, la nomina di altri 31 nuovi partner e 22 nuovi counsel tra gli avvocati degli uffici di Boston, Chicago, Dubai, Francoforte, Houston, Londra, Los Angeles, Madrid, New York, Parigi, San Diego, San Francisco, Silicon Valley, Singapore e Washington D.C..