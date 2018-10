TAVOLA ROTONDA



5 Novembre 2018, Napoli – Ore 15.00 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Piazza dei Martiri, 30



Torna l'appuntamento con Etica delle Professioni, il roadshow di convegni che ha scelto nuovamente Napoli per la sua prossima tappa. Si svolgerà infatti il 5 novembre, presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a Piazza dei Martiri, l'evento "Etica, responsabilità e privacy dei dati: una nuova sfida per le professioni all'entrata in vigore del GDPR". Si tratta di un incontro rivolto a tutti gli ordini con particolare riferimento ad avvocati e commercialisti ed esperti contabili, per cui sono riconosciuti crediti formativi professionali.

La tavola rotonda è la quattordicesima tappa del roadshow di Etica delle Professioni, che ha toccato negli anni passati anche le città di Roma e Milano.

Un momento di incontro che vede porre l'attenzione, ancora una volta, sul delicato rapporto che intercorre tra mondo del lavoro e deontologia. Le professioni da sempre, nella loro quotidianità, si trovano a dover gestire i dati sensibili dei privati tanto che il legislatore, in varie riprese, si è posto il problema della tutela degli utenti che sempre più oggi, con l'avvento della tecnologia, sono esposti a rischi e danni di diversa natura. Inutile negare l'enorme vantaggio costituito dal mezzo telematico che ha velocizzato il rapporto fra studi e amministrazioni, ma è divenuto ormai indispensabile individuare, soprattutto alla luce dell'introduzione del GDPR, le responsabilità sull'uso e la divulgazione dei dati personali e sensibili. Ecco quindi che le norme deontologiche ed etiche entrano in gioco per guidare i professionisti all'interpretazione di principi e norme sempre più attente e severe alla collocazione e alla custodia delle informazioni a disposizione del professionista.

Riflettere su queste tematiche è dunque necessario e doveroso. Per farlo al meglio, durante il convegno si alterneranno ai microfoni professionisti ed esperti del settore: dopo i saluti istituzionali del Dott. Domenico De Crescenzo (Presidente Consulta Unitaria Interprofessionale di Napoli e Campania), sentiremo il parere dell'Avv. Valeria Ruoppolo (Avvocato civilista e ideatrice del Convegno), della Dott.ssa Alessandra Clemente (Assessore ai Giovani Comune di Napoli), del Dott. Vincenzo Moretta (Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli), dell'Avv. Maurizio Bianco (Presidente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli), del Dott. Antonio Areniello (Presidente Consiglio notarile di Napoli, Torre Annunziata e Nola), dell'Avv. Isabella Stoppani (Presidente ANAI) e dell'Avv. Giulio Pascali (Tesoriere ANAI).

"Etica, responsabilità e privacy dei dati: una nuova sfida per le professioni all'entrata in vigore del GDPR" è organizzato da La6 Group.

