Gatti Pavesi Bianchi e Cleary Gottlieb Steen Hamilton per la business Combination tra Ideami Spac e Agrati

Gatti Pavesi Bianchi ha assistito IDeaMI, la SPAC istituzionale promossa da DeA Capital e Banca IMI con una raccolta di Euro 250 milioni, nella realizzazione della business combination con Agrati, società attiva sin dal 1939 e leader mondiale nella produzione e commercializzazione di sistemi di fissaggio e componenti per il mercato automotive.

IDeaMI è stata assistita da Gatti Pavesi Bianchi con un team coordinato dai partner Stefano Valerio e Franco Barucci e composto, per gli aspetti di M&A, da Dario Prestamburgo e Andrea Palatini e per gli aspetti di capital markets da Vanessa Sobrero e Jacopo Zingoni.

Cleary Gottlieb Steen Hamilton ha assistito Agrati con un team coordinato dal partner Pietro Fioruzzi e composto, per gli aspetti di M&A da Gerolamo da Passano, Lorenzo Freddi e Francesco Arlati e per gli aspetti di capital markets da Nicole Puppieni.

PricewaterhouseCooper, con il socio Pietro Bertolotti, ha affiancato IDeaMI sugli aspetti fiscali dell'operazione.

Environmental Recources Management, con un team composto da Giovanni Aquaro, Flavia Brusati, Alessandro Battaglia e Iris Cavalli ha affiancato IDeaMI sugli aspetti di diritto ambientale dell'operazione.

L'operazione ha un valore di circa 750 milioni.