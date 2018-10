Linklaters con Banca Monte Paschi di Siena per l'OPA volontaria totalitaria su titoli asset-backed emessi da Casaforte S.r.l.

Linklaters ha assistito Banca Monte dei Paschi di Siena nel lancio dell'offerta pubblica d'acquisto volontaria totalitaria promossa sui titoli asset-backed di classe A e di classe B emessi da Casaforte S.r.l. nell'ambito della cartolarizzazione attuata nel 2010 nel più ampio contesto dell'operazione "Chianti Classico".

Il periodo di adesione all'offerta, concordato con Consob, inizia lunedì 29 ottobre 2018 e terminerà venerdì 16 novembre 2018, salvo proroghe in conformità alla normativa applicabile.

L'OPA si colloca nel contesto dell'operazione volta ad attuare la ristrutturazione complessiva dell'operazione "Chianti Classico", al fine, tra l'altro, di rispettare gli impegni assunti da Banca Monte dei Paschi di Siena e previsti ai sensi del Piano di Ristrutturazione 2017-2021, approvato dal consiglio di amministrazione della banca in data 26 giugno 2017 e successivamente approvato dalla Commissione Europea – Direzione Generale per la Concorrenza (European Commission - DG Competition) in data 4 luglio 2017.

Nell'ambito dell'OPA, Linklaters ha agito con un team guidato dal partner Dario Longo, coadiuvato dai counsel Marta Sassella e Ugo Orsini (in foto), dalla associate Marta Fusco e dal trainee Nicolò Dall'Antonia.