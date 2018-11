Spheriens cresce e nomina Riccardo Perotti partner presso la sede di Milano

Lo studio legale Spheriens – uno dei principali studi italiani nel campo della proprietà intellettuale – nomina come partner l'avvocato Riccardo Perotti.

Riccardo Perotti – che lavorerà presso la sede di Milano, con particolare focus sui settori di brevetti e nuove tecnologie – affianca gli attuali undici partner di Spheriens attivi nelle sedi di Firenze, Milano e Roma.

L'avvocato Perotti ha lavorato presso lo studio Vanzetti e Associati per circa dieci anni, occupandosi di attività giudiziale e stragiudiziale in tutti gli ambiti del diritto della proprietà intellettuale. Riccardo Perotti ha conseguito un dottorato di ricerca in diritto industriale presso l'Università degli Studi di Milano e insegna come docente a contratto all'Università Bocconi, oltre che presso master e corsi di specializzazione dedicati alla proprietà intellettuale. L'avvocato Perotti collabora con riviste e blog del settore ed è autore di diverse pubblicazioni.

"Siamo davvero lieti di accogliere nel nostro gruppo Riccardo – dichiara Pier Luigi Roncaglia, managing partner di Spheriens –, e ciò tanto più in un momento stimolante di crescita come quello che sta attraversando lo studio". Lo studio Spheriens infatti, prima noto come Siblegal, ha da poco realizzato un'ampia operazione di rebranding e di rinnovamento dell'immagine, pur nella continuità dei professionisti e dell'approccio pragmatico e anticonvenzionale alle problematiche legate al mondo dell'IP.

Leggi anche:

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2018-07-17/lo-studio-legale-spheriens-cambia-immagine-e-nomenella-continuita-professionisti-e-attivita-campo-tutela-proprieta-intellettuale-imprese--120932.php