Santa Maria Studio Legale Associato ottiene l'annullamento della Corte di Giustizia dell'esenzione ICI

Santa Maria Studio Legale Associato ottiene l'annullamento da parte della Corte

di giustizia della decisione della Commissione europea nel caso dell'esenzione ICI

mercoledì 7 novembre 2018 .



Gli Avv.ti Edoardo Gambaro e Francesco Mazzocchi di Santa Maria Studio Legale Associato, coadiuvati dall'Avv. Pietro Missanelli, hanno assistito i ricorrenti nell'impugnazione che ha portato all'annullamento, da parte della Corte di giustizia (Grande Chambre), della sentenza del Tribunale UE del settembre 2016 e della precedente Decisione della Commissione Europea 2013/284 nei procedimenti relativi agli aiuti di Stato concessi dall'Italia sotto forma di esenzione dall'ICI.

La sentenza del Tribunale aveva stabilito che l'esenzione dall'ICI a favore di enti non commerciali che svolgevano, negli immobili di loro proprietà, determinate attività economiche (quali le attività scolastiche) costituiva un regime di aiuti di Stato incompatibile con il mercato interno, idoneo a falsare la concorrenza. Non era stato tuttavia ordinato il recupero degli aiuti, avendo la Commissione e il Tribunale accettato le argomentazioni del Governo italiano secondo cui sarebbe stato impossibile procedere, a causa della struttura del catasto e delle banche dati fiscali.

La Corte di giustizia ha annullato la decisione della Commissione e la sentenza di primo grado, affermando che tali circostanze costituiscono difficoltà interne all'Italia, non idonee a giustificare una decisione di non recupero. La Commissione, afferma la Corte, avrebbe dovuto esaminare l'esistenza di modalità alternative per consentire il recupero, anche soltanto parziale, delle somme.

La sentenza è fortemente innovativa nel settore degli aiuti di Stato, sia sotto il profilo della ricevibilità che per quel che concerne il merito.

La Corte, infatti, esamina per la prima volta e ammette la ricevibilità dei ricorsi proposti dai concorrenti di beneficiari di aiuti di Stato sulla base dell'art. 263(4) TFUE, ultima frase, contro una decisione della Commissione che dichiari che il regime costituisce un aiuto di Stato e che gli aiuti concessi in base a un regime illegale non possono essere recuperati. Nel merito, la Corte afferma che il recupero degli aiuti può essere considerato impossibile da realizzare soltanto se sono soddisfatte due condizioni: l'esistenza di difficoltà addotte dallo Stato e l'assenza di modalità alternative di recupero.

