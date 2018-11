Hogan Lovells e Dentons nell'acquisizione di un ramo d'azienda di Dani Instruments

PerkinElmer, azienda leader a livello mondiale nel settore della strumentazione scientifica, impegnata nella realizzazione di soluzioni tecnologicamente avanzate per la salute e la sicurezza delle persone e dell'ambiente ha acquisito il ramo d'azienda inerente la gas-cromatografia e la spettrometria di massa di Dani Instruments S.p.A., società italiana attiva nel settore della strumentazione analitica.

Il team multidisciplinare di Hogan Lovells che ha assistito PerkinElmer è guidato dal socio corporate Francesco Stella con il senior associate Fabio Caviglia e la trainee Marina Massaro, la senior associate Maria Cristina Conte per gli aspetti fiscali, la counsel Maria Deledda e il senior associate Alberto Carrara per gli aspetti di diritto immobiliare e il senior associate Fabrizio Grillo per gli aspetti giuslavoristici . Il team ha lavorato a stretto contatto con Kristina Keegan, Associate General Counsel di PerkinElmer

Dentons ha assistito il venditore con un team guidato dal partner Stefano Speroni e composto dal counsel Claudio Giammarino, dalla senior associate Marilina Di Lauro, dalla trainee Shirin Niazi per gli aspetti corporate e dal partner Andrea Fiorelli per gli aspetti fiscali.