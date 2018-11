CMS al fianco di Mascioni SpA nell'operazione di cessione della divisione Hospitality e del marchio Mascioni Hotel Collection a Standard Textile Inc

CMS, tra i primi dieci Studi legali a livello internazionale, ha assistito Mascioni S.p.A., uno dei produttori leader italiani per il design e la finitura dei tessuti di alta qualità, nella cessione della divisione Hospitality e del marchio Mascioni Hotel Collection a Standard Textile Company Inc., azienda statunitense leader globale nei mercati dei tessuti per ospitalità e sanità con sede a Cincinnati.

La divisione Hospitality realizza prodotti per letti, bagni e spa destinati ai migliori hotel di lusso in tutto il mondo, prodotti che sono commercializzati attraverso il marchio Mascioni Hotel Collection. A tale marchio l'acquirente ha riconosciuto notevoli capacità artigianali e l'arte innovativa di Mascioni. L'operazione rafforza la posizione di leadership di Standard Textile Company Inc., nel mercato di riferimento e la sua crescita a livello internazionale.

CMS ha assistito Mascioni con un team guidato dall'Avv. Mauro Battistella mentre gli aspetti relativi all'intellectual property sono stati seguiti dall'Avv. Elena Martini dello Studio Martini-Manna. Standard Textile Company Inc. è stata seguita dallo Studio Legale Thompson Hine.