Gli effetti del cd. decreto sicurezza immigrazione sugli hotspot

Lettura del Decreto 113/2018 in fase di conversione alla luce delle informazioni raccolte a Lampedusa dal progetto In Limine

lunedì 12 novembre alle ore 12.00

sala stampa della FNSI

Corso Vittorio Emanuele II, 349 - Roma

In occasione della presentazione dei riscontri giuridici elaborati alla luce delle informazioni raccolte nell'ambito del progetto In Limine, lunedì 12 novembre alle ore 12 presso la sala stampa della FNSI si terrà la conferenza stampa dal titolo "L'impatto del decreto 113/2018 sulle procedure applicate negli hotspot. Verso una contrazione generalizzata dei diritti?" organizzata da ASGI – associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione.

Parteciperanno alla conferenza stampa gli avvocati dell'associazione e gli operatori del progetto In limine, che hanno monitorato il funzionamento dell'hotspot di Lampedusa e denunciato significative violazioni della normativa.

Durante la conferenza stampa saranno approfonditi gli aspetti del decreto 113/2018 che ridisegnano il funzionamento degli hotspot.

Il recente provvedimento, infatti, restringe in maniera significativa i diritti dei cittadini stranieri che giungono via mare in Italia.

La previsione del trattenimento finalizzato all' identificazione, l'applicazione in frontiera delle procedure accelerate, il trattenimento in luoghi cd. impropri dei cittadini stranieri destinatari di provvedimenti di allontanamento, la previsione di una lista di paesi di origine sicuri rappresentano alcune delle significative novità che peggiorano la condizione e i diritti dei migranti.

Nel corso della conferenza stampa si forniranno considerazioni in relazione all' impatto della normativa sugli hotspot e ci si interrogherà sulle sfide che investono, da questa prospettiva, la società civile e sulle azioni da promuovere per il contrasto delle violazioni.