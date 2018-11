L&B Partners e Alpeggiani per un'emissione obbligazionaria convertibile di Evolvere

L&B Partners Avvocati Associati ha assistito Evolvere S.p.A., società leader in Italia nei settori dell'efficienza energetica e della generazione diffusa, nell'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni denominato "Evolvere 2018-2023 1%". A sottoscrivere l'emissione, per un importo complessivo di 2 milioni di euro, è stata Oltre Venture. Evolvere S.p.A. è stata assistita da L&B Partners Avvocati Associati con un team guidato dal partner Michele Di Terlizzi, coadiuvato dal managing associate Andrea Semmola e dall'associate Paolo Pisani mentre Oltre Venture è stata assistita da Alpeggiani Studio Legale Associato con un team guidato dal partner Amon Airoldi.