Da oggi la Lombardia apre il programma anche ai professionisti

CREDITO ADESSO/ REGIONE LOMBARDIA



Credito Adesso, la linea di credito agevolata promossa da Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A.

Possono presentare domanda le imprese:

a) singole e in qualunque forma costituite, con un organico sino a 3.000 dipendenti, ivi comprese le imprese artigiane;

b) con sede operativa in Lombardia;

c) iscritte al registro delle imprese;

d) operative da almeno 24 mesi;



Tra i settori interessati:

2. settore dei servizi alle imprese avente, codice ISTAT primario - ATECO 2007:

M69: attività legali e contabilità;

Risorse disponibili

Le risorse finanziarie ammontano a 500 milioni di euro di cui 200 milioni di euro a carico di Finlombarda S.p.A. e 300 milioni di euro messi a disposizione dalle Banche convenzionate (il cui elenco è consultabile nei documenti allegati alla presente pagina)

Per Informazioni: Per dettagli su Credito Adesso, è possibile scaricare la documentazione allegata.

Qualsiasi informazione potrà essere richiesta alla seguente casella di posta elettronica: infoflbei@finlombarda.it

Per l'assistenza tecnica alla compilazione on-line è possibile contattare Lombardia Informatica S.p.A. al numero Verde 800.131.151 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 20,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00.

Fonte: http://www.regione.lombardia.it