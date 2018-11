Legance con Equity Partners nell'acquisizione del Gruppo ALLTUB

Legance – Avvocati Associati, con un team composto dal Partner Bruno Bartocci e dal Senior Associate Andrea Cazzani, ha assistito One Equity Partners in relazione agli aspetti di diritto italiano riguardanti l'acquisizione da parte di One Equity Partners del Gruppo Alltub, leader mondiale nel settore degli imballaggi in alluminio, che opera con oltre 1.400 dipendenti in varie giurisdizioni tra cui l'Italia.