Eunomia con Green Consulting Group nell'accordo di collaborazione con Terna Energy Solutions

Eunomia Studio di Avvocati ha assistito The Green Consulting Group Srl nella negoziazione di un contratto di collaborazione con Terna Energy Solutions S.r.l. (gruppo Terna Plus).

The Green Consulting Group si occuperà dello sviluppo dei progetti riguardanti la realizzazione di sistemi avanzati di generazione da fonti rinnovabili sulle isole non interconnesse e per il servizio di gestione dell'iter autorizzativo e dell'ottenimento dei titoli giuridici e di diritto immobiliare che si renderanno necessari per la realizzazione, la messa in esercizio degli impianti e l'ottenimento delle tariffe incentivanti.

The Green Consulting Group è un team di consulenti e aziende con consolidata esperienza nei vari settori della green economy, per supportare in modo integrato istituzioni e aziende del comparto.

Terna svolge un ruolo centrale nel sistema elettrico italiano ed europeo, essendo l'unico operatore di sistemi di trasmissione in Italia e tra i maggiori in Europa.

Eunomia Studio di Avvocati ha assistito The Green Consulting Group Srl con un team guidato da Francesco Pezone coadiuvato da Fabio Lorusso.

Terna si è avvalsa del dipartimento legale interno.