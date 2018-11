"Gitti and Partners ha assistito un Club Deal di investitori internazionali nell'acquisizione di Diusa Pet S.r.l.."

Gitti and Partners con un team composto da Vincenzo Giannantonio, Gloria Manunza e Lavinia Di Franco per gli aspetti m&a, Chiara Perego e Tommaso Iadanza per gli aspetti real estate, Elisa Mapelli per gli aspetti di diritto del lavoro e Emanuele Li Puma per gli aspetti di diritto amministrativo ed ambientale, ha assistito un Club Deal di investitori e managers internazionali, tra i quali Ivaylo Zlatarev e Luca Balletta, nell'acquisizione dell'intero capitale sociale (100%) di Diusa Pet S.r.l., società di Pavia attiva nel settore della produzione di pet food per cani e gatti.

I venditori PBA S.r.l. e Diusa Rendering S.r.l. sono stati assistiti dallo studio legale dell' Avv. Riccardo Mandelli di Como.

Grant Thornton Financial Advisory Services, con Stefano Marchetti, Marco Degregori, Alessandro Calgaro e Marianna Tagni ha agito in qualità di consulente finanziario e fiscale per il compratore.

I Dottori Dario Restuccia e Cristiana Martino dello Studio RSNotai di Milano sono stati i Notai dell'Operazione"