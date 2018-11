Legance – Avvocati Associati ha assistito Carnival Corporation and Plc, il più grande operatore al mondo nel settore delle crociere, e la sua controllata Costa Crociere S.p.A nell'operazione di costituzione della joint venture con la China State Shipbuilding Corporation (CSSC) che opererà come compagnia crocieristica sul mercato cinese. Il gruppo americano Carnival, che comprende Costa Crociere e AIDA Cruises, e il gruppo navalmeccanico cinese China State Shipbuilding Corporation hanno costituito una compagnia crocieristica che ha sede in Cina con l'obiettivo di accogliere a bordo i primi passeggeri cinesi entro la fine del 2019. L'operazione prevede, tra l'altro, il conferimento da parte di Costa Crociere S.p.A. delle navi Costa Atlantica e Costa Mediterranea nella joint-venture e la costruzione di due nuove navi. Il team di Legance che ha seguito l'operazione è stato guidato dal Senior Partner Giovanni Nardulli, coadiuvato dalla Managing Associate Giovanna Russo e dall'Associate Lucrezia Fioretti..