Hogan Lovells con Flixbus in Italia

Il gruppo Baltour, uno dei più importanti operatori della mobilità a lunga percorrenza, diventa partner di Flixbus. Al network Flixbus, che già conta oltre 300.000 collegamenti al giorno verso oltre 2.000 destinazioni in 29 paesi, si aggiungono tutte le tratte nazionali e internazionali del gruppo Baltour, incluse quelle del brand Eurolines Italia.

Nell'operazione, Flixbus è stata assistita da Hogan Lovells con un team coordinato dal socio Corporate M&A Francesco Stella e composto anche dalla senior associate Martina di Nicola per gli aspetti Corporate M&A, dalla counsel Alessandra Pannozzo e dalla senior associate Maria Luce Piattelli per gli aspetti IP e dalla senior associate Emanuela Cocco per gli aspetti di diritto amministrativo. Il gruppo Baltour è stato assistito dallo studio legale Carlo Antonetti di Teramo.